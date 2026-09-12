AGENDA · Saint-Cyr-les-Colons
Fête du village Saint-Cyr-les-Colons
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Cyr-les-Colons
Informations pratiques
Saint-Cyr-les-Colons
Fête du village
Place du village Saint-Cyr-les-Colons Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Un moment convivial à partager sur la place du village, Karaoké, repas tiré du sac, jeux, buvette et feu d’artifice .
Place du village Saint-Cyr-les-Colons 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Saint-Cyr-les-Colons a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois