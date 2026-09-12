Informations pratiques

Saint-Cyr-les-Colons

Fête du village

Place du village Saint-Cyr-les-Colons Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un moment convivial à partager sur la place du village, Karaoké, repas tiré du sac, jeux, buvette et feu d’artifice .

Place du village Saint-Cyr-les-Colons 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Saint-Cyr-les-Colons a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois