Fête au village de Saint Denis du Maine

Du 26 au 27 juillet Saint Denis du Maie organise la fête du village !

Au programme :

Le samedi danse de parquet, démonstration de danse par SDM Country, musique orchestre avec chanteuses et marché d’été dès 18h

Le dimanche grand vide grenier dès 8h

Tout le weekend structure gonflable et restauration snack

Informations 02.43.98.40.94 .

Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 40 94

