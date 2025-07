FÊTE DU VILLAGE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos

FÊTE DU VILLAGE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos mercredi 13 août 2025.

FÊTE DU VILLAGE SAINT JEAN DE FOS

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-13

Du 13 au 17 août 2025, notre village va vivre 5 jours de partage et de bonne humeur.

Au programme Des apéros musicaux pour se retrouver entre amis, Des repas géants sur la place (fideuà, grillades, jambon à la broche…), Des concours de pétanque pour les amateurs de boules, Du Toro Piscine pour les plus courageux, et des soirées festives avec orchestres et DJ.

Du 13 au 17 août 2025, le village de Saint-Jean-de-Fos va vivre 5 jours de partage et de bonne humeur.

Au programme

– Des apéros musicaux pour se retrouver entre amis

– Des repas géants sur la place (fideuà, grillades, jambon à la broche…) payant sur réservation via le lien Helloasso

– Des concours de pétanque pour les amateurs de boules

– Du Toro Piscine pour les plus courageux

– Et des soirées festives avec orchestres et DJ pour danser jusqu’à tard !

Encore bien d’autres surprises au programme.

Les dates des repas géants: sur inscription

14 août à 20h Fidéua

16 août à 13h30 Grillades

17 août à 20h: Jambon à la broche

Repas gratuit pour les enfants de moins de 5 ans .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

From August 13 to 17, 2025, our village will enjoy 5 days of fun and sharing.

On the program: musical aperitifs for friends, giant meals in the square (fideuà, grilled meats, spit-roasted ham, etc.), pétanque competitions for boules fans, Toro Piscine for the brave, and festive evenings with bands and DJs.

German :

Vom 13. bis 17. August 2025 wird unser Dorf fünf Tage lang in guter Stimmung sein.

Auf dem Programm stehen: Musikalische Aperitifs, um sich mit Freunden zu treffen, riesige Mahlzeiten auf dem Platz (Fideuà, Grillspezialitäten, Schinken am Spieß?), Boule-Wettbewerbe für die Liebhaber des Kugelspiels, Toro-Pool für die Mutigsten und festliche Abende mit Orchestern und DJs.

Italiano :

Dal 13 al 17 agosto 2025, il nostro villaggio vivrà 5 giorni di divertimento e condivisione.

In programma: aperitivi musicali per ritrovarsi con gli amici, pasti giganti in piazza (fideuà, grigliate, prosciutto allo spiedo?), gare di pétanque per gli appassionati di bocce, Toro Piscine per i più coraggiosi e serate di festa con band e DJ.

Espanol :

Del 13 al 17 de agosto de 2025, nuestro pueblo vivirá 5 días de diversión y convivencia.

En el programa: aperitivos musicales para reunirse con los amigos, comidas gigantes en la plaza (fideuà, carnes a la brasa, jamón al espetón…), competiciones de petanca para los aficionados a la petanca, Toro Piscine para los más valientes y veladas festivas con bandas y DJ.

L’événement FÊTE DU VILLAGE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT