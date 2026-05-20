Saint-Jean-et-Saint-Paul

Fête du village

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

St-Jean d’Alcas en fête: bals, repas, animations…

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025

Vendredi 29

14h30, concours de pétanque en doublettes

19h, apéro

20h, repas Frites-Saucisse

22h30, bal animé par DJ Jox

Samedi 30

10h-16h ball-trap

14h30 concours de pétanque en doublettes

19h, apéro

20h Repas Aligot Jambon Braisé

22h30 bal animé par Les Lunettes Roses

Dimanche 31

8h-10h déjeuner aux tripoux

10h30 office religieux

1h30 dépôt de gerbe

12h passage de la Paume

14h30: concours de pétanque en doublettes

19h apéro .

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie

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English :

St-Jean d’Alcas celebrates: dances, meals, entertainment…

L’événement Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)