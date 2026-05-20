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Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul

Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul

Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul vendredi 28 août 2026.

Adresse : St-Jean d'Alcas

Ville : 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Département : Aveyron

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Saint-Jean-et-Saint-Paul

Fête du village

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

St-Jean d’Alcas en fête: bals, repas, animations…
Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025
Vendredi 29
14h30, concours de pétanque en doublettes
19h, apéro
20h, repas Frites-Saucisse
22h30, bal animé par DJ Jox

Samedi 30
10h-16h ball-trap
14h30 concours de pétanque en doublettes
19h, apéro
20h Repas Aligot Jambon Braisé
22h30 bal animé par Les Lunettes Roses

Dimanche 31
8h-10h déjeuner aux tripoux
10h30 office religieux
1h30 dépôt de gerbe
12h passage de la Paume
14h30: concours de pétanque en doublettes
19h apéro   .

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie  

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English :

St-Jean d’Alcas celebrates: dances, meals, entertainment…

L’événement Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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