Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul
Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul vendredi 28 août 2026.
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Fête du village
St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
St-Jean d’Alcas en fête: bals, repas, animations…
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info, programme 2025
Vendredi 29
14h30, concours de pétanque en doublettes
19h, apéro
20h, repas Frites-Saucisse
22h30, bal animé par DJ Jox
Samedi 30
10h-16h ball-trap
14h30 concours de pétanque en doublettes
19h, apéro
20h Repas Aligot Jambon Braisé
22h30 bal animé par Les Lunettes Roses
Dimanche 31
8h-10h déjeuner aux tripoux
10h30 office religieux
1h30 dépôt de gerbe
12h passage de la Paume
14h30: concours de pétanque en doublettes
19h apéro .
St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie
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English :
St-Jean d’Alcas celebrates: dances, meals, entertainment…
L’événement Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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