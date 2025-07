Fête du village Stade Saint-Martinien

Fête du village Stade Saint-Martinien dimanche 6 juillet 2025.

Fête du village

Stade 6 rue du Stade Saint-Martinien Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Le comité des fêtes de Saint-Martinien vous invite à sa grande fête annuelle !



Venez passer une journée authentique, festive et gourmande en famille ou entre amis ! ‍‍‍

.

+33 6 04 41 54 17

English :

The Comité des fêtes de Saint-Martinien invites you to its annual party!



Come and spend an authentic, festive and gourmet day with family and friends!

German :

Das Festkomitee von Saint-Martinien lädt Sie zu seinem großen Jahresfest ein!



Verbringen Sie einen authentischen, festlichen und leckeren Tag mit der Familie oder mit Freunden!???

Italiano :

Il Comitato della Festa di Saint-Martinien vi invita alla sua festa annuale!



Venite a trascorrere una giornata autentica, festosa e gastronomica con la famiglia e gli amici!

Espanol :

El Comité de la Fiesta de Saint-Martinien le invita a su fiesta anual



¡Venga a pasar un día auténtico, festivo y gastronómico con la familia y los amigos!

L’événement Fête du village Saint-Martinien a été mis à jour le 2025-06-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ