Fête du village Saint-Michel

Fête du village Saint-Michel vendredi 26 septembre 2025.

Fête du village

Saint-Michel Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Trois jours de fête, de rires et de convivialité à Saint-Michel animations, concerts, feu d’artifice et le spectacle de TEX vous attendent !

☀️ La Fête du Village de Saint-Michel revient du 26 au 28 septembre !

Trois jours d’animations festives et gratuites pour toute la famille

Soirée karaoké et planche apéro dès le vendredi

️ Escape Game dans le village, retraite aux flambeaux et feu d’artifice le samedi

Jeux, concerts, barbecue, scène ouverte et le spectacle de TEX le dimanche

Au programme manèges, food trucks, buvette et une ambiance conviviale garantie !

Un week-end à ne pas manquer pour partager rires, musique et bonne humeur entre voisins et amis. 12 .

Saint-Michel 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 36 00

English :

Three days of festivities, laughter and conviviality in Saint-Michel: entertainment, concerts, fireworks and the TEX show await you!

German :

Drei Tage lang wird in Saint-Michel gefeiert, gelacht und zusammen gesessen: Animationen, Konzerte, Feuerwerk und die Show von TEX erwarten Sie!

Italiano :

Tre giorni di festa, risate e divertimento a Saint-Michel: vi aspettano animazione, concerti, fuochi d’artificio e lo spettacolo TEX!

Espanol :

Tres días de fiesta, risas y diversión en Saint-Michel: animaciones, conciertos, fuegos artificiales y el espectáculo TEX le esperan

