Fête du village Saint-Pierre de Chignac Saint-Pierre-de-Chignac

Fête du village Saint-Pierre de Chignac Saint-Pierre-de-Chignac samedi 12 juillet 2025.

Fête du village Saint-Pierre de Chignac

Le bourg Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-12

Fête du village tout le week-end

Samedi 16h ouverture des manèges, food trucks et animation musicale

Dimanche 7h15 concours de pêche à l’étang de Sauge, 8h vide grenier, 16h ouverture des manèges, food trucks et animation musicale, 23h feu d’artifice

Lundi 16h ouverture des manèges.

Fête du village tout le week-end

Samedi 16h ouverture des manèges, food trucks et animation musicale

Dimanche 7h15 concours de pêche à l’étang de Sauge, 8h vide grenier, 16h ouverture des manèges, food trucks et animation musicale, 23h feu d’artifice

Lundi 16h ouverture des manèges.

Restauration assurée par les food trucks suivants le clos d’élo, les folies burgers, le tube foodtruck 2.0, piz’ Antonne et la ferme de Puycheny, avec la buvette tenue par le comité des fêtes. .

Le bourg Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 68 50 09 comitefete.st.pierredechignac@gmail.com

English :

Village festival all weekend

Saturday: 4pm opening of rides, food trucks and musical entertainment

Sunday: 7:15 am fishing competition at the Sauge pond, 8 am flea market, 4 pm opening of rides, food trucks and musical entertainment, 11 pm fireworks

Monday: rides open at 4pm.

German : Fête du village Saint-Pierre de Chignac

Dorffest das ganze Wochenende

Samstag: 16 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte, Foodtrucks und musikalische Unterhaltung

Sonntag: 7.15 Uhr Angelwettbewerb am Étang de Sauge, 8 Uhr Flohmarkt, 16 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte, Foodtrucks und musikalische Unterhaltung, 23 Uhr Feuerwerk

Montag: 16 Uhr Öffnung der Fahrgeschäfte.

Italiano :

Festa del villaggio per tutto il fine settimana

Sabato: ore 16.00 apertura delle giostre, dei food truck e dell’intrattenimento musicale

Domenica: 7.15 gara di pesca al laghetto di Sauge, 8.00 mercatino delle pulci, 16.00 apertura delle giostre, food truck e intrattenimento musicale, 23.00 spettacolo pirotecnico

Lunedì: apertura delle giostre alle 16.00.

Espanol : Fête du village Saint-Pierre de Chignac

Fiesta Mayor todo el fin de semana

Sábado: a las 16.00 horas, apertura de las atracciones, carros de comida y espectáculos musicales

Domingo: concurso de pesca en el estanque de Sauge a las 7.15 h., mercadillo a las 8 h., apertura de las atracciones a las 16 h., carros de comida y espectáculos musicales, fuegos artificiales a las 23 h

Lunes: apertura de las atracciones a las 16.00 h.

L’événement Fête du village Saint-Pierre de Chignac Saint-Pierre-de-Chignac a été mis à jour le 2025-07-07 par OT de Périgueux