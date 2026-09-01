FETE DU VILLAGE Salle des fêtes de Saint Salvy Saint-Salvy

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes de Saint Salvy · Saint-Salvy

Informations pratiques

Saint-Salvy

FETE DU VILLAGE

Salle des fêtes de Saint Salvy 995 route de Saint Salvy Saint-Salvy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Vendredi 18 septembre

BELOTE à 20h 9€ nombreux lot et bourriche

Samedi 19 septembre

13h30 pétanque amicale

14h30 loto, nombreux lot et bourriche

20h00 Repas animé par PULSION ANIMATION Jérôme Chaumet

Jeu gonflable et jeux en bois réservation au 0629603518 .

Salle des fêtes de Saint Salvy 995 route de Saint Salvy Saint-Salvy 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 60 35 18

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English : FETE DU VILLAGE

L’événement FETE DU VILLAGE Saint-Salvy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas