FETE DU VILLAGE Salle des fêtes de Saint Salvy Saint-Salvy
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes de Saint Salvy · Saint-Salvy
Informations pratiques
Saint-Salvy
FETE DU VILLAGE
Salle des fêtes de Saint Salvy 995 route de Saint Salvy Saint-Salvy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 septembre
BELOTE à 20h 9€ nombreux lot et bourriche
Samedi 19 septembre
13h30 pétanque amicale
14h30 loto, nombreux lot et bourriche
20h00 Repas animé par PULSION ANIMATION Jérôme Chaumet
Jeu gonflable et jeux en bois réservation au 0629603518 .
Salle des fêtes de Saint Salvy 995 route de Saint Salvy Saint-Salvy 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 60 35 18
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English : FETE DU VILLAGE
L’événement FETE DU VILLAGE Saint-Salvy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas