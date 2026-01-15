Fête du village Saint Vincent Beaucens Village Beaucens

Fête du village Saint Vincent Beaucens

Beaucens est en fête pendant 3 jours, et on vous attend nombreux !

Vendredi 16 janvier 20h Concours de belote

Apéritif au café Chez Azavant (Le café sera ouvert pendant les 3 jours)

Samedi 17 janvier 19h Repas concocté par le chef Manu et ses commis. Soirée animée par Christysound. 23h Bal, avec Christysound

Dimanche 18 janvier 11h Messe. 12h Apéritif offert par la Mairie. 14h Passe-rue dans le village

Repas du samedi soir 20€ par personne. Inscription obligatoire par téléphone. Menu détaillé sur l’affiche.

Village BEAUCENS Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 98 35 23

English :

Beaucens is celebrating for 3 days, and we look forward to seeing you there!

Friday January 16th 8pm ? Belote competition

Aperitif at Chez Azavant café (The café will be open all 3 days)

Saturday January 17 7pm ? Meal concocted by chef Manu and his commis. Evening entertainment by Christysound. 11pm ? Ball, with Christysound

Sunday, January 18 11am ? Mass. 12h ? Aperitif offered by the Town Hall. 14h ? Passe-rue in the village

Saturday evening meal: 20? per person. Registration required by telephone. Detailed menu on poster.

