Fête du village Sainte-Croix
Fête du village Sainte-Croix samedi 13 septembre 2025.
Fête du village
Salle des Fêtes Sainte-Croix Dordogne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Le comité des fêtes de Sainte Croix organise sa fête du village.
Au programme
14h30 Tournoi de pétanque
Lancer de savates
19h30 apéritif & repas (20€/pers gratuit pour les enfants de la commune) Sur RESERVATION – .
Salle des Fêtes Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 81 70
