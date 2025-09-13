Fête du village Sainte-Croix

Fête du village Sainte-Croix samedi 13 septembre 2025.

Fête du village

Salle des Fêtes Sainte-Croix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Le comité des fêtes de Sainte Croix organise sa fête du village.

Au programme

14h30 Tournoi de pétanque

Lancer de savates

19h30 apéritif & repas (20€/pers gratuit pour les enfants de la commune) Sur RESERVATION – .

Salle des Fêtes Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 81 70

English : Fête du village

German : Fête du village

Italiano :

Espanol : Fête du village

L’événement Fête du village Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides