Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy

Grande Fête du Village à Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 20 et dimanche 21 Septembre 2025

Le village s’anime pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer !

AU PROGRAMME

Samedi dès 14h

Structures gonflables pour les enfants

Buvette pour se rafraîchir

Samedi soir à partir de 19h

Concert live du groupe NO NAME

Restauration sur place

Grand feu d’artifice

Dimanche toute la journée

Foire à tout (1€ le mètre réservation obligatoire par téléphone)

Exposition de véhicules militaires

Structures gonflables pour petits et grands

Restauration sur place et buvette

Infos & réservations 06.18.55.24.94

Venez en famille ou entre amis profiter de deux jours de fête, de musique et de bonne humeur au cœur du village ! .

Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 55 24 94

