Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy
Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 20 septembre 2025.
Fête du village
Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Grande Fête du Village à Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 20 et dimanche 21 Septembre 2025
Le village s’anime pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer !
AU PROGRAMME
Samedi dès 14h
Structures gonflables pour les enfants
Buvette pour se rafraîchir
Samedi soir à partir de 19h
Concert live du groupe NO NAME
Restauration sur place
Grand feu d’artifice
Dimanche toute la journée
Foire à tout (1€ le mètre réservation obligatoire par téléphone)
Exposition de véhicules militaires
Structures gonflables pour petits et grands
Restauration sur place et buvette
Infos & réservations 06.18.55.24.94
Venez en famille ou entre amis profiter de deux jours de fête, de musique et de bonne humeur au cœur du village ! .
Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 55 24 94
English : Fête du village
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin