Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy
samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Croix-sur-Buchy
Informations pratiques
Sainte-Croix-sur-Buchy
Fête du village
Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Grande Fête du Village à Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 12 et dimanche 13 Septembre 2025
Le village s’anime pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer !
AU PROGRAMME
Samedi dès 19h30 Fiesta Latina SUR RESERVATION
Concert live avec les Gypsy Noy’s
Menu Paëlla ou Assiette anglaise
Dimanche toute la journée
Foire à tout (1€ le mètre réservation obligatoire par téléphone)
Démonstration & initiation au judo
Restauration sur place
Infos & réservations 06 86 81 62 50
Venez en famille ou entre amis profiter de deux jours de fête, de musique et de bonne humeur au cœur du village ! .
Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 81 62 50 bureaucomitestecroix@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin