Informations pratiques

Sainte-Croix-sur-Buchy

Fête du village

Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Grande Fête du Village à Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 12 et dimanche 13 Septembre 2025

Le village s’anime pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer !

AU PROGRAMME

Samedi dès 19h30 Fiesta Latina SUR RESERVATION

Concert live avec les Gypsy Noy’s

Menu Paëlla ou Assiette anglaise

Dimanche toute la journée

Foire à tout (1€ le mètre réservation obligatoire par téléphone)

Démonstration & initiation au judo

Restauration sur place

Infos & réservations 06 86 81 62 50

Venez en famille ou entre amis profiter de deux jours de fête, de musique et de bonne humeur au cœur du village ! .

Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 81 62 50 bureaucomitestecroix@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin