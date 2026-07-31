UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Croix-sur-Buchy

Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy

samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Croix-sur-Buchy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
76750 Sainte-Croix-sur-Buchy
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sainte-Croix-sur-Buchy

Fête du village

Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Grande Fête du Village à Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 12 et dimanche 13 Septembre 2025
Le village s’anime pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer !

AU PROGRAMME

Samedi dès 19h30 Fiesta Latina SUR RESERVATION
Concert live avec les Gypsy Noy’s
Menu Paëlla ou Assiette anglaise

Dimanche toute la journée
Foire à tout (1€ le mètre réservation obligatoire par téléphone)
Démonstration & initiation au judo
Restauration sur place

Infos & réservations 06 86 81 62 50
Venez en famille ou entre amis profiter de deux jours de fête, de musique et de bonne humeur au cœur du village !   .

Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 81 62 50  bureaucomitestecroix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du village

L’événement Fête du village Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin