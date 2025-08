Fête du village Sainte-Eulalie-de-Cernon

Fête du village Sainte-Eulalie-de-Cernon samedi 23 août 2025.

Fête du village

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-25

2025-08-23

Sainte-Eulalie Folie’s: pétanque, animations pour enfants, bals, concerts, self campagnard

SAMEDI 23 AOÛT

14h30 Concours de pétanque en doublette tirage à 15h précises (200€ + mises + trophées)

16h Ouverture de Pitchou folie’s, plage dédiée aux enfants avec, au programme Olympiades, spectacle jeune public, maquillage, LES DELICES D’EULALIE (Vente de gaufres, pop-corn, bonbons, etc…) sur la place toute l’après-midi

18h30 Apéritif moules-frites en musique avec la fanfare Peña Colada et le duo No Réso

20h Ouverture de la Bodega « La Folie’s Douze » (Rue du Presbytère) animé par DJ Pierre Hoffmann

21h30 Spectacle Génération Rock (place de la Fontaine)

23h Bal avec l’orchestre HEPTAGONE

Closing avec DJ Pierre Hoffmann

———————–

DIMANCHE 24 AOÛT

11h30 Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de la gerbe offerte par la Mairie

12h Apéritif en fanfare, sur la place, avec les Georges du Tarn et les Doubles Doses

13h Départ des équipes de paume

14h30 Concours de pétanque en triplette tirage à 15h précises (200€+mises + trophées)

16h 18h Pitchou Folie’s Spectacles pour jeune public, un vache de manège et jeux en bois au Sacré-Cœur

18h30 Apéritif en musique, sur la place avec The Yellbows et la fanfare Les Doubles Doses

20h Ouverture du Self-Campagnard

22h30 Ouverture de soirée avec le groupe WEPAWEPA suivi par le DJ Ludo Ozka

——–‐————

LUNDI 25 AOUT

12h Apéro-pâtes sur la place en fanfares avec les Doubles Doses

14h30 Concours de pétanque en doublette mixte tirage a 15h précises (mises + trophées)

16h45 Rendez-vous sur la place de la Fontaine pour le départ du cortège des enfants déguisés, des mariés de l’année ainsi que des Branleurs en musique

17h30 Présentation du cortège sur la place

19h Cette année nous vous proposons un apéro déguisé sur le thème « After-ski party » pour ce dernier apéritif en musique avec les Enjoliveurs et les Doubles Doses.

20h Tirage de la tombola sur la place

23h30 Bal avec la formation Razpop .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

English :

Sainte-Eulalie Folie’s: pétanque, children’s entertainment, dances, concerts, country self-catering

German :

Sainte-Eulalie Folie’s: Boulespiel, Kinderanimation, Bälle, Konzerte, ländliches Selbstbedienungsrestaurant

Italiano :

Sainte-Eulalie Folie’s: pétanque, animazione per bambini, balli, concerti, self-catering di campagna

Espanol :

Folie’s de Sainte-Eulalie: petanca, animación infantil, bailes, conciertos, albergue rural

