Sainte-Honorine-du-Fay

Fête du Village

Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête du Village samedi 27 juin à 19h

Fête du Village samedi 27 juin à 19h salle polyvalente Sainte-Honorine-Du-Fay .

Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 25 25 55

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English : Fête du Village

Village Fete Saturday 27 June at 7pm

L’événement Fête du Village Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme