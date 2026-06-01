Fête du Village Sainte-Honorine-du-Fay
Fête du Village Sainte-Honorine-du-Fay samedi 27 juin 2026.
Sainte-Honorine-du-Fay
Fête du Village
Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête du Village samedi 27 juin à 19h
Fête du Village samedi 27 juin à 19h salle polyvalente Sainte-Honorine-Du-Fay .
Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 25 25 55
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English : Fête du Village
Village Fete Saturday 27 June at 7pm
L’événement Fête du Village Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme