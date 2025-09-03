Fête du village séniors VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Fête du village séniors VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre mercredi 3 septembre 2025.

Fête du village séniors

VIC-EN-BIGORRE Rue Bégué Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

Le Village Séniors vous ouvre ses portes pour un après-midi convivial et festif, placé sous le signe de la bonne humeur et du partage !

Au programme animations, jeux, ambiance chaleureuse et de belles rencontres. Les résidents sont impatients de vous accueillir et de vous faire passer un moment inoubliable.

‍ ‍ ‍ Ouvert à tous les Vicquois, petits et grands !

Organisé avec le soutien du Département des Hautes-Pyrénées, de la Mairie de Vic-en-Bigorre et du CCAS.

.

VIC-EN-BIGORRE Rue Bégué Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 70

English :

The Village Séniors opens its doors to you for a convivial and festive afternoon of good cheer and sharing! ?

On the program: entertainment, games, a warm atmosphere and the chance to meet new people. Our residents look forward to welcoming you and helping you spend an unforgettable afternoon.

??????? Open to all Vicquois, young and old!

? Organized with the support of the Département des Hautes-Pyrénées, the Mairie de Vic-en-Bigorre and the CCAS.

German :

Das Seniorendorf öffnet seine Türen für einen geselligen und festlichen Nachmittag, der ganz im Zeichen der guten Laune und des Teilens stehen soll!?

Auf dem Programm stehen Animationen, Spiele, eine herzliche Atmosphäre und nette Begegnungen. Die Bewohner freuen sich darauf, Sie zu empfangen und Ihnen einen unvergesslichen Moment zu bereiten.

??????? Offen für alle Vicquois, ob groß oder klein!

? Organisiert mit der Unterstützung des Departements Hautes-Pyrénées, des Rathauses von Vic-en-Bigorre und des CCAS.

Italiano :

Il Village Séniors vi apre le porte per un pomeriggio conviviale e festoso all’insegna del buon umore e della condivisione!

In programma: animazione, giochi, un’atmosfera calorosa e la possibilità di conoscere nuove persone. I residenti non vedono l’ora di accogliervi e di farvi trascorrere un momento indimenticabile.

??????? Aperto a tutti i vicchesi, giovani e meno giovani!

? Organizzato con il sostegno del Dipartimento degli Hautes-Pyrénées, del Comune di Vic-en-Bigorre e del CCAS.

Espanol :

Village Séniors le abre sus puertas para una tarde festiva de buen humor y convivencia

En el programa: animaciones, juegos, un ambiente cálido y la posibilidad de conocer gente nueva. Los residentes estarán encantados de recibirle y hacerle pasar un rato inolvidable.

??????? Abierto a todos los vicuqueses, jóvenes y mayores

? Organizado con el apoyo del Departamento de Altos Pirineos, el Ayuntamiento de Vic-en-Bigorre y la CCAS.

L’événement Fête du village séniors Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65