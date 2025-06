Fête du village Solérieux 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Fête du village Village Solérieux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Rendez-vous à Solérieux pour une journée festive et conviviale à ne pas manquer !

Au programme :

– Concours de pétanque (prix 200€ + mises)

– Repas soupe au pistou (sur réservation)

– Ambiance musicale assurée par un DJ

– Buvette & snack sur place

Village

Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 10 94

English :

Join us in Solérieux for a festive and convivial day not to be missed!

On the program:

– Petanque competition (prize 200? + stakes)

– Pistou soup meal (reservation required)

– DJ music

– Drinks and snacks on site

German :

Wir treffen uns in Solérieux zu einem festlichen und geselligen Tag, den Sie nicht verpassen sollten!

Auf dem Programm stehen:

– Petanque-Wettbewerb (Preis 200? + Einsätze)

– Essen mit Pistou-Suppe (Reservierung erforderlich)

– Musikalische Unterhaltung durch einen DJ

– Getränke und Snacks vor Ort

Italiano :

Unitevi a noi a Solérieux per una giornata di festa e convivialità da non perdere!

Il programma comprende

– Gara di petanque (premio 200? + posta)

– Cena a base di zuppa di pistou (su prenotazione)

– Intrattenimento musicale a cura di un DJ

– Bar e snack sul posto

Espanol :

Únase a nosotros en Solérieux para disfrutar de una jornada festiva y de convivencia que no debe perderse

El programa incluye

– Competición de petanca (premio 200? + apuestas)

– Comida a base de sopa de pisto (previa reserva)

– Animación musical a cargo de un DJ

– Bar y tentempiés in situ

L’événement Fête du village Solérieux a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence