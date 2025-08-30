Fête du village Varennes-sous-Dun
Fête du village Varennes-sous-Dun samedi 30 août 2025.
Fête du village
Le stade Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Comme chaque année l’Amitié Varennoise organise sa traditionnelle fête du Village à Varennes sous Dun
Rendez-vous le Week end du 30 et 31 Août 2023 !
Au programme
Samedi soir bal des conscrits de la classe en 5, animé par Sono New Dance
Dimanche concours de pétanque (inscriptions à partir de 14h), suivi d’un repas (côtelettes, frites) dansant animé par Gilles Pichard.
Feu d’artifice en soirée.
Buvette & Snack toute la journée
On compte sur vous ! .
Le stade Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 25 54 amitie.varennoise@laposte.net
