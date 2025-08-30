Fête du village Varennes-sous-Dun

Fête du village Varennes-sous-Dun samedi 30 août 2025.

Fête du village

Le stade Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Comme chaque année l’Amitié Varennoise organise sa traditionnelle fête du Village à Varennes sous Dun

Rendez-vous le Week end du 30 et 31 Août 2023 !

Au programme

Samedi soir bal des conscrits de la classe en 5, animé par Sono New Dance

Dimanche concours de pétanque (inscriptions à partir de 14h), suivi d’un repas (côtelettes, frites) dansant animé par Gilles Pichard.

Feu d’artifice en soirée.

Buvette & Snack toute la journée

On compte sur vous ! .

Le stade Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 25 54 amitie.varennoise@laposte.net

