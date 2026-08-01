AGENDA · Veuvey-sur-Ouche
Fête du village- Veuvey sur Ouche Veuvey-sur-Ouche
samedi 15 août 2026 · Veuvey-sur-Ouche
Informations pratiques
Veuvey-sur-Ouche
Fête du village- Veuvey sur Ouche
Place de la mairie Veuvey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête du village, buvette-buffet-animations-diner sur réservation et concert’ The Chorus’, organisée par B.D.V.O .
Place de la mairie Veuvey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 03 85 97
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English : Fête du village- Veuvey sur Ouche
L’événement Fête du village- Veuvey sur Ouche Veuvey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pouilly Bligny