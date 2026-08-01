Informations pratiques

Veuvey-sur-Ouche

Fête du village- Veuvey sur Ouche

Place de la mairie Veuvey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:30:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête du village, buvette-buffet-animations-diner sur réservation et concert’ The Chorus’, organisée par B.D.V.O .

Place de la mairie Veuvey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 03 85 97

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English : Fête du village- Veuvey sur Ouche

L’événement Fête du village- Veuvey sur Ouche Veuvey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pouilly Bligny