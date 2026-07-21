Fête du village & vide grenier Place Adrien Touillier Fontainebrux
samedi 29 août 2026 · Place Adrien Touillier · Fontainebrux
Informations pratiques
Fontainebrux
Fête du village & vide grenier
Place Adrien Touillier Cours de la salle des fêtes Fontainebrux Jura
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 06:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête du village avec vide grenier à partir de 8h pour les visiteurs. Buvette et snacking. Repas concert avec le groupe Aquarelle à partir de 19h. Feux d’artifice en soirée .
Place Adrien Touillier Cours de la salle des fêtes Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 09 55 13 farcharbonnieres@gmail.com
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English : Fête du village & vide grenier
L’événement Fête du village & vide grenier Fontainebrux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme JurAbsolu