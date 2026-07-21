Fête du village & vide grenier Place Adrien Touillier Fontainebrux

Informations pratiques

Fontainebrux

Fête du village & vide grenier

Place Adrien Touillier Cours de la salle des fêtes Fontainebrux Jura

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 06:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fête du village avec vide grenier à partir de 8h pour les visiteurs. Buvette et snacking. Repas concert avec le groupe Aquarelle à partir de 19h. Feux d’artifice en soirée .

Place Adrien Touillier Cours de la salle des fêtes Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 09 55 13 farcharbonnieres@gmail.com

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English : Fête du village & vide grenier

L’événement Fête du village & vide grenier Fontainebrux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme JurAbsolu