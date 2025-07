FÊTE DU VILLAGE Vingrau

FÊTE DU VILLAGE Vingrau jeudi 14 août 2025.

FÊTE DU VILLAGE

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-14

3 jours de fête avec repas sur la place et animation musicale.

Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 mairie.vingrau@wanadoo.fr

English :

3 days of festivities with meals on the square and musical entertainment.

German :

3 Tage Fest mit Essen auf dem Platz und musikalischer Unterhaltung.

Italiano :

3 giorni di festa con pasti in piazza e intrattenimento musicale.

Espanol :

3 días de fiesta con comidas en la plaza y animación musical.

