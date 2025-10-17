FÊTE DU VIN Carcassonne

FÊTE DU VIN Carcassonne vendredi 17 octobre 2025.

FÊTE DU VIN

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 00:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Cette édition 2025 a une résonance toute particulière l’été dernier, notre territoire a été durement touché par de terribles incendies, laissant des cicatrices dans nos paysages mais aussi dans le quotidien de nos viticulteurs. Ces femmes et ces hommes, gardiens de notre patrimoine et de notre savoir-faire, qui continuent pourtant à avancer avec courage et détermination. Leur travail et leur passion méritent plus que jamais notre soutien !

Durant ces 2 jours, au cœur de la Bastide St-Louis, venez donc découvrir et déguster les meilleurs vins de notre département dans une ambiance festive. L’occasion de lever nos verres à leur courage, à nos terroirs et à la convivialité qui nous rassemble.

Initiée par la Ville de Carcassonne pour soutenir le monde viticole audois et faire découvrir les produits de notre terroir en y associant les métiers de bouche, la Fête du Vin, est devenue LE rendez-vous incontournable des amoureux du vin, de la gastronomie et de la Fête.

En collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude, cette fête populaire invite le public à rencontrer et échanger directement avec les professionnels présents, en dégustant leurs vins et en se restaurant autour des spécialités culinaires régionales.

Au total, plus d’une trentaine de stands cavistes/producteurs vous attendent sur la place Carnot de 18h à 00h, pour

un véritable moment de partage et de fête, animée chaque soir par des bandas, groupes musicaux et DJ’s.

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

This 2025 edition has a very special resonance: last summer, our region was hard hit by terrible fires, leaving scars not only on our landscapes, but also in the daily lives of our winegrowers. These men and women, guardians of our heritage and know-how, continue to forge ahead with courage and determination. Their work and passion deserve our support more than ever!

During these 2 days, in the heart of the Bastide St-Louis, come and discover and taste the best wines of our department in a festive atmosphere. It’s an opportunity to raise our glasses to their courage, to our terroirs and to the conviviality that brings us together.

Initiated by the City of Carcassonne to support the Aude winegrowing industry and showcase local produce, the Fête du Vin has become THE place to be for lovers of wine, gastronomy and festivities.

In collaboration with the Aude Chamber of Agriculture, this popular festival invites the public to meet and talk directly with the professionals present, tasting their wines and dining on regional culinary specialities.

In all, more than thirty wine merchants/producers? stands await you on the Place Carnot from 6pm to midnight, for a real moment of sharing and celebration

a true moment of sharing and celebration, enlivened each evening by bandas, musical groups and DJ?s.

German :

Diese Ausgabe 2025 hat eine ganz besondere Resonanz: Im vergangenen Sommer wurde unser Gebiet von schrecklichen Bränden schwer getroffen, die Narben in unseren Landschaften, aber auch im Alltag unserer Weinbauern hinterlassen haben. Diese Frauen und Männer, Hüter unseres Erbes und unseres Know-hows, gehen dennoch mit Mut und Entschlossenheit weiter. Ihre Arbeit und ihre Leidenschaft verdienen mehr denn je unsere Unterstützung!

Während dieser zwei Tage können Sie im Herzen der Bastide St-Louis die besten Weine unseres Departements in einer festlichen Atmosphäre entdecken und verkosten. Eine gute Gelegenheit, um auf ihren Mut, unser Terroir und die Geselligkeit, die uns alle vereint, anzustoßen.

Das Weinfest, das von der Stadt Carcassonne ins Leben gerufen wurde, um die Weinbauern des Audès zu unterstützen und die Produkte unserer Region unter Einbeziehung der Gastronomie zu präsentieren, ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Weinliebhaber, Gastronomen und Fans von Festen geworden.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer des Aude lädt dieses Volksfest das Publikum dazu ein, sich direkt mit den anwesenden Fachleuten zu treffen und auszutauschen, ihre Weine zu verkosten und sich bei regionalen kulinarischen Spezialitäten zu verpflegen.

Insgesamt erwarten Sie auf dem Place Carnot von 18.00 bis 00.00 Uhr mehr als dreißig Stände von Weinhändlern und Erzeugern, die Sie zu folgenden Anlässen einladen

ein echter Moment des Teilens und Feierns, der jeden Abend von Bandas, Musikgruppen und DJs belebt wird.

Italiano :

Questa edizione 2025 ha una risonanza molto particolare: la scorsa estate la nostra regione è stata duramente colpita da terribili incendi, che hanno lasciato cicatrici non solo sui nostri paesaggi ma anche sulla vita quotidiana dei nostri viticoltori. Queste donne e questi uomini sono i custodi del nostro patrimonio e del nostro know-how, eppure continuano ad andare avanti con coraggio e determinazione. Il loro lavoro e la loro passione meritano più che mai il nostro sostegno!

Durante questi due giorni, nel cuore della Bastide St-Louis, venite a scoprire e a degustare i migliori vini del nostro dipartimento in un’atmosfera di festa. È un’occasione per brindare al loro coraggio, ai nostri terroir e alla convivialità che ci unisce.

Lanciata dalla città di Carcassonne per sostenere l’industria vinicola dell’Aude e presentare i prodotti locali, la Festa del Vino è diventata IL luogo di ritrovo per gli amanti del vino, del cibo e delle feste.

In collaborazione con la Camera dell’Agricoltura dell’Aude, questa festa popolare invita il pubblico a incontrare e parlare direttamente con i professionisti presenti, degustando i loro vini e assaggiando le specialità culinarie regionali.

In tutto, più di trenta commercianti/produttori di vino saranno presenti in Place Carnot dalle 18.00 alle 24.00, per un’occasione davvero festosa

l’intrattenimento serale comprenderà bandas, gruppi musicali e DJ.

Espanol :

Esta edición de 2025 tiene una resonancia muy especial: el verano pasado, nuestra región se vio duramente afectada por terribles incendios, que dejaron cicatrices no sólo en nuestros paisajes, sino también en la vida cotidiana de nuestros viticultores. Estos hombres y mujeres son los guardianes de nuestro patrimonio y nuestro saber hacer, pero siguen adelante con valentía y determinación. Su trabajo y su pasión merecen más que nunca nuestro apoyo

Durante estos 2 días, en el corazón de la Bastide St-Louis, venga a descubrir y degustar los mejores vinos de nuestro departamento en un ambiente festivo. Es la ocasión de brindar por su coraje, por nuestros terruños y por la convivencia que nos une.

Creada por el Ayuntamiento de Carcasona para apoyar el sector vitivinícola del Aude y dar a conocer los productos locales, la Fiesta del Vino se ha convertido en EL lugar de encuentro de los amantes del vino, la gastronomía y la fiesta.

En colaboración con la Cámara de Agricultura del Aude, esta fiesta popular invita al público a conocer y dialogar directamente con los profesionales presentes, degustando sus vinos y cenando especialidades culinarias regionales.

En total, más de una treintena de comerciantes/productores de vino estarán presentes en la plaza Carnot desde las 18:00 hasta medianoche, para una ocasión verdaderamente festiva

un verdadero momento de convivencia y celebración, con música en directo todas las noches a cargo de bandas, grupos musicales y DJ.

L’événement FÊTE DU VIN Carcassonne a été mis à jour le 2025-10-08 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT