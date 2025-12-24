Fête du Vin Chaud d’Augé

Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-16

L’année 2026 débute sous le signe de la convivialité à Augé avec le grand retour des Chauds Vins d’Augé, du vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2026.

Durant tout le week-end, le village s’anime autour de nombreuses activités pour tous les goûts concours de palets, concours de belote, soirée karaoké, randonnée, repas convivial, ainsi qu’un marché de producteurs et de créateurs (sous réserve de la météo), organisé par Festiv’Augé.

Moment incontournable de l’événement, le vin chaud sera bien sûr au rendez-vous pour être partagé dans une ambiance chaleureuse et festive (à consommer avec modération).

Un week-end idéal pour se retrouver, s’amuser et bien commencer l’année.

Inscriptions ouvertes venez nombreux ! .

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 23 57 leschaudsvinsdauge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Vin Chaud d’Augé

L’événement Fête du Vin Chaud d’Augé Augé a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Haut Val De Sèvre