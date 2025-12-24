Fête du vin chaud ! Week-end du 16 au 18 janvier 2026, Augé

Fête du vin chaud ! Week-end du 16 au 18 janvier 2026

Salle multiactivités Augé Deux-Sèvres

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-18

2026-01-16

Venez célébrer l’hiver avec chaleur et convivialité ! La fête du vin chaud à Augé vous attend du 16 au 18 janvier 2026.

Au programme

– Le vendredi 16 janvier à 20h, concours de palets

– Le samedi 17 janvier à 14h, concours de belote

– Le samedi 17 janvier à 20h, soirée Karaoké Dancing

– Le dimanche 18 janvier dès 8h, la rando du vin chaud

– Le dimanche 18 janvier 12h, repas tartiflette

Sans oublier, le marché des producteurs et créateurs dès 10h le dimanche 18, organisé par Festiv’Augé (selon la météo).

Inscriptions et renseignements au 06 99 78 23 57 au sur leschaudsvinsdauge@gmail.com. .

Salle multiactivités Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 23 57 leschaudsvinsdauge@gmail.com

