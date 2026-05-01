Fête du Vin d’Autils Saint-Pierre d’Autils La Heunière
Fête du Vin d’Autils Saint-Pierre d’Autils La Heunière dimanche 24 mai 2026.
La Heunière
Fête du Vin d’Autils
Saint-Pierre d’Autils Place du village La Heunière Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Fête du Vin d’Autils 5ème Édition.
L’association In Cailloutin Veritas vous invite le dimanche 24 mai à Saint-Pierre d’Autils dès 11h30 sur la place du village pour une journée festive mêlant terroir et culture.
Au programme
– Atelier ludique (11h30)
– Dégustation du Cailloutin 2025 et restauration champêtre avec Le Relais de Saint Pierre (12h30)
– Musique live avec Purple Heathen, activité créative Pepin’Art et surprise théâtrale (16h00)
– Procession vers la vigne Petrusia (15h30)
– Verre de l’amitié final (17h00)
– Lieu Place du village, Saint-Pierre d’Autils
– Date et Heure 24 mai à partir de 11h30
– Infos www.incailloutinveritas.fr .
Saint-Pierre d’Autils Place du village La Heunière 27950 Eure Normandie
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English : Fête du Vin d’Autils
L’événement Fête du Vin d’Autils La Heunière a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération