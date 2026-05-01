Fête du Vin d’Autils Saint-Pierre d’Autils La Heunière

La Heunière

Fête du Vin d’Autils

Saint-Pierre d’Autils Place du village La Heunière Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Fête du Vin d’Autils 5ème Édition.

L’association In Cailloutin Veritas vous invite le dimanche 24 mai à Saint-Pierre d’Autils dès 11h30 sur la place du village pour une journée festive mêlant terroir et culture.

Au programme

– Atelier ludique (11h30)

– Dégustation du Cailloutin 2025 et restauration champêtre avec Le Relais de Saint Pierre (12h30)

– Musique live avec Purple Heathen, activité créative Pepin’Art et surprise théâtrale (16h00)

– Procession vers la vigne Petrusia (15h30)

– Verre de l’amitié final (17h00)

– Lieu Place du village, Saint-Pierre d’Autils

– Date et Heure 24 mai à partir de 11h30

– Infos www.incailloutinveritas.fr .

Saint-Pierre d’Autils Place du village La Heunière 27950 Eure Normandie

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English : Fête du Vin d’Autils

L’événement Fête du Vin d’Autils La Heunière a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération