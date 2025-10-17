FETE DU VIN DEGUSTATION ET CONVIVIALITE Servian

FETE DU VIN DEGUSTATION ET CONVIVIALITE Servian vendredi 17 octobre 2025.

Servian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

2025-10-17

Participez à la Fête du Vin ! Dégustez les vins des producteurs locaux au verre ou à la bouteille, profitez de l’animation musicale et de la restauration sur place. Un moment convivial pour découvrir les saveurs du terroir, échanger avec les vignerons et passer une soirée festive entre amis.   .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 30 84 89 

English :

Fête du Vin! Local wine tasting, musical entertainment and on-site catering. Come and share a convivial and festive moment with friends.

German :

Fest des Weins! Verkostung lokaler Weine, musikalische Unterhaltung und Essen vor Ort. Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen und festlichen Moment mit Ihren Freunden.

Italiano :

Festa del vino! Degustazione di vini locali, intrattenimento musicale e ristorazione in loco. Venite a condividere un momento di convivialità e di festa con gli amici.

Espanol :

Fiesta del vino Degustación de vinos locales, animación musical y catering in situ. Venga a compartir un momento de convivencia y fiesta con los amigos.

