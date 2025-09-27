Fête du Vin Doux Cave d’Azé Les Mille Pierres Azé

Fête du Vin Doux Cave d'Azé Les Mille Pierres Azé samedi 27 septembre 2025.

Cave d'Azé Les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-27

Deux jours de fête, de saveurs et de convivialité !

Magasin ouvert non-stop avec

-Alambics en action distillation de marc de raisin

-Cuisson dans l’alambic saucisson aux gênes et autres délices

-Marrons grillés & tartines de fromage fort

-Dégustations et vente de vin doux tout le week-end

Dimanche matin animation spéciale enfants.

Pressurage de raisin en direct pour les petits.

Nouveauté 2025 ! Le Dîner de la Paulée à la Cave d’Azé le samedi soir.

Repas en partenariat avec le restaurant Le Relais des Grottes

Ambiance jazzy avec la chanteuse Cécile DUTRION

Réservation obligatoire avant le 20/09; places limitées.

Réservez dès maintenant par téléphone

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération. .

Cave d’Azé Les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 30 74 34

