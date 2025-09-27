Fête du vin nouveau Eguisheim

Fête du vin nouveau Eguisheim samedi 27 septembre 2025.

Fête du vin nouveau

Place du Château St-Léon Eguisheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Dans une ambiance conviviale, dégustez le vin nouveau et les produits de saison de notre terroir. Animation musicale et petite restauration sur place.

Eguisheim est à la fête à l’occasion de l’arrivée du vin nouveau et la période des vendanges !

L’ambiance sera donc festive et conviviale sur la Place du Château Saint-Léon et sur la Place du Marché aux saules.

D’un côté, les visiteurs du village pourront se retrouver sous les tonnelles et déguster le fameux vin nouveau. Ils accompagneront leurs dégustations d’assiettes de kassler et pommes de terre, de lard, de noix, de bretzels, comme le veut la tradition. Ils profiteront également d’une belle ambiance musicale.

De l'autre côté, c'est un charmant marché du terroir qui est organisé par l' Association des Partenaires Economiques d'Eguisheim. Les visiteurs y trouveront des fruits de saison, des champignons, des confitures, des épices, du pain, des saucissons, du fromage… Mais aussi des stands d'artisans venus de l'Alsace entière.

Place du Château St-Léon Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 39 80 senteurs.eguisheim@wanadoo.fr

English :

In a friendly atmosphere, taste the new wine and seasonal products from our region. Musical entertainment and small catering on site.

German :

Probieren Sie in einer geselligen Atmosphäre den neuen Wein und saisonale Produkte aus unserer Region. Musikalische Unterhaltung und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

In un’atmosfera amichevole, assaggiate il vino nuovo e i prodotti stagionali della nostra regione. Intrattenimento musicale e piccola ristorazione in loco.

Espanol :

En un ambiente acogedor, deguste los nuevos vinos y productos de temporada de nuestra región. Animación musical y pequeño catering in situ.

