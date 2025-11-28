Fête du vin nouveau Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Fête du vin nouveau

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 23:30:00

2025-11-28

Venez fêter le vin nouveau à la salle Fontaine, à partir de 18h, assiettes du terroir et animations musicales

+33 4 75 96 78 76

English :

Come and celebrate Vin Nouveau at the Salle Fontaine, from 6 p.m., with local dishes and musical entertainment

German :

Feiern Sie den neuen Wein im Saal Fontaine, ab 18 Uhr, regionale Teller und musikalische Unterhaltung

Italiano :

Venite a festeggiare il vino nuovo alla Salle Fontaine, dalle 18.00, con piatti locali e intrattenimento musicale

Espanol :

Venga a celebrar el nuevo vino en la Salle Fontaine, a partir de las 18:00 h, con platos locales y animación musical

L’événement Fête du vin nouveau Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence