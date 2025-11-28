Fête du vin nouveau Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux
Fête du vin nouveau Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 28 novembre 2025.
Fête du vin nouveau
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 23:30:00
2025-11-28
Venez fêter le vin nouveau à la salle Fontaine, à partir de 18h, assiettes du terroir et animations musicales
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
Come and celebrate Vin Nouveau at the Salle Fontaine, from 6 p.m., with local dishes and musical entertainment
German :
Feiern Sie den neuen Wein im Saal Fontaine, ab 18 Uhr, regionale Teller und musikalische Unterhaltung
Italiano :
Venite a festeggiare il vino nuovo alla Salle Fontaine, dalle 18.00, con piatti locali e intrattenimento musicale
Espanol :
Venga a celebrar el nuevo vino en la Salle Fontaine, a partir de las 18:00 h, con platos locales y animación musical
