Fête du vin nouveau Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut vendredi 21 novembre 2025.

Place du Colonel Bertrand Bâtiment mairie RDC Saint-Restitut Drôme

Début : 2025-11-21 18:45:00
fin : 2025-11-21 23:59:00

2025-11-21

Le Comité des Fêtes de saint Restitut vous propose une soirée découverte des vins de nos vignerons.
Place du Colonel Bertrand Bâtiment mairie RDC Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 90 80 95  william1.auguste@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de saint Restitut invites you to an evening of wine tasting.

German :

Das Festkomitee von saint Restitut lädt Sie zu einem Abend ein, an dem Sie die Weine unserer Winzer entdecken können.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de saint Restitut organizza una serata per scoprire i vini dei nostri viticoltori.

Espanol :

El Comité des Fêtes de saint Restitut organiza una velada para descubrir los vinos de nuestros viticultores.

