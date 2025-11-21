Fête du vin nouveau Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut
Fête du vin nouveau Place du Colonel Bertrand Saint-Restitut vendredi 21 novembre 2025.
Fête du vin nouveau
Place du Colonel Bertrand Bâtiment mairie RDC Saint-Restitut Drôme
Début : 2025-11-21 18:45:00
fin : 2025-11-21 23:59:00
2025-11-21
Le Comité des Fêtes de saint Restitut vous propose une soirée découverte des vins de nos vignerons.
Place du Colonel Bertrand Bâtiment mairie RDC Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 90 80 95 william1.auguste@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de saint Restitut invites you to an evening of wine tasting.
German :
Das Festkomitee von saint Restitut lädt Sie zu einem Abend ein, an dem Sie die Weine unserer Winzer entdecken können.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de saint Restitut organizza una serata per scoprire i vini dei nostri viticoltori.
Espanol :
El Comité des Fêtes de saint Restitut organiza una velada para descubrir los vinos de nuestros viticultores.
