FETE DU VIN PRIMEUR Oms

FETE DU VIN PRIMEUR Oms dimanche 26 octobre 2025.

FETE DU VIN PRIMEUR

Oms Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

La Fête du vin primeur aura lieu à Oms le dimanche 26 octobre !

Sur la place de la Mairie un marché vous accueille de 10h à 13h.

Un concours du plus gros mangeur d’escargots sera en place dès 11h.

N’hésitez pas à réserver pour le repas convivial au…

.

Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 11 72 02

English :

The Fête du vin primeur will be held in Oms on Sunday, October 26!

A market will be held on the Place de la Mairie from 10am to 1pm.

A competition for the biggest snail eater will be held from 11am.

Don’t forget to book for the convivial meal at…

German :

Das Primeurweinfest findet am Sonntag, den 26. Oktober in Oms statt!

Auf dem Rathausplatz empfängt Sie von 10:00 bis 13:00 Uhr ein Markt.

Ab 11 Uhr findet ein Wettbewerb für den größten Schneckenfresser statt.

Zögern Sie nicht, für das gesellige Essen im…

Italiano :

La Fête du Vin En Primeur si terrà all’Oms domenica 26 ottobre!

Il mercato sarà allestito in Place de la Mairie dalle 10.00 alle 13.00.

Dalle 11.00 si terrà il concorso per il più grande mangiatore di lumache.

Non dimenticate di prenotare per il pranzo conviviale…

Espanol :

La Fête du Vin En Primeur se celebrará en Oms el domingo 26 de octubre

Habrá un mercado en la plaza de la Mairie de 10:00 a 13:00 horas.

A partir de las 11:00 horas se celebrará un concurso para elegir al mayor devorador de caracoles.

No olvide reservar su plaza para la comida de…

L’événement FETE DU VIN PRIMEUR Oms a été mis à jour le 2025-10-09 par OTI ASPRES-THUIR