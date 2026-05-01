FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez
FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez mercredi 13 mai 2026.
Saint-Félix-de-Lodez
FÊTE DU VIN
Placette Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Venez (re)découvrir et déguster les vins des domaines locaux.
Venez (re)découvrir et déguster les vins des domaines locaux
• Mas de Clanny
• Maison Jeanjean
• Domaine Souyris
• Domaine Archimbaud
• Domaine de l’Argenteille
• Domaine Dausso
Buvette & food trucks sur place pour vous restaurer.
Ambiance conviviale, musique et partage au cœur du village ! .
Placette Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE DU VIN
Come and (re)discover and taste wines from local estates.
L’événement FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Saint-Félix-de-Lodez (Hérault)
- WEEK-END ŒNOLOGIE TOUR DE FRANCE DES VINS EN 2 JOURS AU CŒUR DE L’HÉRAULT Saint-Félix-de-Lodez 23 mai 2026
- FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Félix-de-Lodez 6 juin 2026
- VIDE-GRENIER NOCTURNE Saint-Félix-de-Lodez 4 juillet 2026
- VIDE-GRENIER Saint-Félix-de-Lodez 4 octobre 2026