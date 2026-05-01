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FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez

FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Placette

Ville : 34725 Saint-Félix-de-Lodez

Département : Hérault

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : 3 3 3

Saint-Félix-de-Lodez

FÊTE DU VIN

Placette Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Venez (re)découvrir et déguster les vins des domaines locaux.
Venez (re)découvrir et déguster les vins des domaines locaux

• Mas de Clanny
• Maison Jeanjean
• Domaine Souyris
• Domaine Archimbaud
• Domaine de l’Argenteille
• Domaine Dausso

Buvette & food trucks sur place pour vous restaurer.
Ambiance conviviale, musique et partage au cœur du village !   .

Placette Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60 

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English : FÊTE DU VIN

Come and (re)discover and taste wines from local estates.

L’événement FÊTE DU VIN Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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