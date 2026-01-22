Fête du Violon Le bourg Luzy

Fête du Violon

Le bourg Centre du village Luzy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2025, Luzy vibrera à nouveau au son du violon !

Concerts, bals, ateliers, spectacles jeunes et tant d’autres surprises…

Infos sur www.feteduviolon.com

La Fête du Violon annonce la fin de l’hiver, c’est un des premiers festivals de l’année, une fête que le Morvan attend parce qu’il rassemble habitants, musiciens, danseurs, artistes et réunit les publics, les familles, les générations.

Programme

Vendredi 13 février de 18h à 23h55

– 20h30 Mostafa TALEB Musique persanne. Salle des fêtes.

– 21h TRIO DMR Bal Morvan-Auxois. Salle de l’Esquisse

– 22h UZAK Musiques gréco-turques d’Asie Mineure. Salle des fêtes.

– 23h30 AGRIMIA Musiques de l’île de Crète. Salle des fêtes.

Samedi 14 février à partir de 10h

– 20h: Carte blanche à PIERRE HERVÉ Musique du Morvan. Salle des fêtes.

– 20h30 GARENNE Mélodies baroques. Cinéma Le Vox

– 21h 3 PAS D’ICI Bal folk. Salle de l’Esquisse

– 21h30 GRUMPY O SHEEP Irish-spanish acoustique énervé. Salle des Fêtes.

– 22h LEMON SOLE Musique irlandaise. Cinéma Le Vox

– 23h30 TUNNEL Bal Morvan-Poitou. Salle des fêtes.

– 0h30 GUEULE Bal auvergnat Salle des fêtes

Dimanche 15 février de 11h à 18h

– 11h LES ARCHETIERES Bal folk. Salle de l’Esquisse

– 15h L’Euphorie des coquecigrues Spectacle tout public. Salle des fêtes. .

Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

