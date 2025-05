Fête du vison à la réserve zoologique de Calviac – Calviac-en-Périgord, 31 mai 2025 07:00, Calviac-en-Périgord.

Dordogne

Fête du vison à la réserve zoologique de Calviac Calviac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-31

Discret, méconnu, mais ' , le vison d'Europe mérite lui aussi son moment de lumière ! Ce week-end unique sera l'occasion de (re)découvrir cette espèce locale en voie de disparition… et d'agir pour sa sauvegarde. Entrée gratuite pour les enfants

Discret, méconnu, mais ’ , le vison d’Europe mérite lui aussi son moment de lumière ! Ce week-end unique sera l’occasion de (re)découvrir cette espèce locale en voie de disparition… et d’agir pour sa sauvegarde.

Les enfants sont invités à venir avec un l’entrée sera pour eux, et les plus beaux dessins seront récompensés

▪ Animations nature, jeux, quiz, créations de masques

▪ Rencontres avec l’équipe de la Réserve et Rasta, notre mâle vedette

▪ Infos sur les actions de réintroduction en cours, è ! .

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 84 08

English : Fête du vison à la réserve zoologique de Calviac

Discreet, little-known but the European mink also deserves its moment in the spotlight! This unique weekend will be an opportunity to (re)discover this endangered local species and take action to save it. Free admission for children

German : Fête du vison à la réserve zoologique de Calviac

Der Europäische Nerz verdient es, ins Rampenlicht gerückt zu werden Dieses einzigartige Wochenende bietet die Gelegenheit, diese vom Aussterben bedrohte einheimische Tierart (wieder) zu entdecken und sich für ihren Schutz einzusetzen. Freier Eintritt für Kinder

Italiano :

Discreto e poco conosciuto, ma anche il visone europeo merita il suo momento sotto i riflettori! Questo weekend unico sarà l'occasione per (ri)scoprire questa specie locale a rischio di estinzione e per agire per salvarla. Ingresso gratuito per i bambini

Espanol : Fête du vison à la réserve zoologique de Calviac

Discreto y poco conocido, pero… ¡el visón europeo también merece su momento en el candelero! Este fin de semana único será una oportunidad para (re)descubrir esta especie local en peligro… y actuar para salvarla. Entrada gratuita para los niños

