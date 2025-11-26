Fête du vivre ensemble Égletons

Fête du vivre ensemble

Château Robert Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Le MLAP organise la Fête du Vivre Ensemble le 26 novembre en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, dont le CCAS d’Égletons !Une journée conviviale, ludique et pleine de découvertes vous attend

Au programme ️‍♀️ Escape Game Laïcité Un jeu immersif pour explorer la notion de laïcité (Ligue de l’Enseignement FAL 19)⚖️ Jeu “Égalité des genres” Sensibilisation à l’égalité filles/garçons par le jeu (FAL 19) Jeu Entraide & Fraternité + Exposition interactive Défis coopératifs et découvertes (Éditions Utopique) Atelier création artistique Réalisation collective d’une fresque autour de la liberté et de la fraternité (Librairie Chantepages) Jeu sur l’inclusion et le handicap Un jeu sensoriel pour comprendre et inclure (Association Educ’Cœur) Jeu “Décrypter les arnaques en ligne” Pour apprendre à repérer les pièges du quotidien (+15 ans, MLAP) .

Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 43 96 48

