FÊTE DU VOL LIBRE DE LA SÉRANNE Brissac

Aire d’atterrissage de Coupiac Brissac Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Les clubs Cévennes Parapente et les Ailes de la Séranne proposent, sous l’égide du Comité Départemental de Vol Libre, avec le concours de la Ville de Brissac, du Département de l’Hérault, et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa Fête de la Séranne.

Les licenciés des clubs du département et les néophytes sont attendus tout au long du week-end avec des challenges amicaux de précision d’atterrissage, des jeux avec les voiles, ainsi que des animations pour les non pratiquants découverte du matériel, gonflage au sol, cerf-volant et vol en binôme. .

Aire d’atterrissage de Coupiac Brissac 34190 Hérault Occitanie mf.trouve@free.fr

