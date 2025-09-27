Fête du Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Les Bluses Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Nous célébrons la rentrée dans notre nouvelle salle, à Saint Bonnet de Vieille Vigne.

Venez découvrir le Yoga sous différentes formes. Un temps de rencontre, d’expérimentation et de partage.

Revenir à la Présence. ÊTRE plutôt que FAIRE. Accueillir ce qui se joue en nous.

Soutenus par différentes pratiques: postures, écoute intérieure, enchaînements de mudras, danses sacrées, chants de mantras, méditation, temps d’échanges…

Proposition gratuite ouverte à tous, débutants ou non. Sur inscription, nombre de place limité.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Selon votre élan …. Inscrivez vous à une ou plusieurs séances, ou bien restez toute la journée.

9h30 10h30 Méditation guidée

11h 12h Séance de YOGA

Repas partagé pris en commun, fait de ce que chacun emmène.

Vous emmenez ce que vous voulez à partager.

14h30 16h Séance Yoga et Massage Explorer la relation à nous même comme à l’autre.

16h30 -17h30 YOGA sur chaise Séance adaptée pour les personne ayant des difficultés à s’assoir au sol, c’est aussi pour chacun une façon d’explorer le yoga « tout terrain ». .

Les Bluses Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté n.curt@laposte.net

