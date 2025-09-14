Fête du zéro déchet à Boissières Boissières

Pré communal Boissières Lot

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

La commune de Boissières organise le dimanche 14 septembre, de 9H à 17H, au Pré communal la “Fête du Zéro Déchet”. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Tous les ateliers proposés sont gratuits. Le matériel de fabrication est fourni sur place et les matières premières sont quasi toutes issues de récupération et de la recyclerie Emmaüs Cahors. Pour leur bon déroulé, certains ateliers sont réalisés en petits groupes, à horaires définis et nécessitent une inscription préalable au stand dédié, minimum 15 mn avant la séance. (cf programme).

Les autres ateliers sont en accès continu, en dehors de la pause méridienne bien méritée des bénévoles, de 12h30 à 13h45.

Pour midi, le pré communal s’habillera de nappes, tapis de sol, tables , bancs, transats…et

moutons en éco pâturage, pour accueillir visiteurs et bénévoles pour un déjeuner bucolique à l’ombre des arbres!

Amenez votre pique-nique ou achetez dès 12h au stand de l’épicerie du village des produits locaux (sandwichs, melon, assiettes de charcuterie ou de fromage, fruits et

boissons…).

Côté gourmandise , Leila, confiturière paysanne de Boissières vous accueillera à son stand crêpes bios et locales, “Made in Moi Même” , de 12h à 17h.

Un évènement qui se veut avant tout festif autour de la réduction des déchets. .

Pré communal Boissières 46150 Lot Occitanie

English :

On Sunday, September 14, from 9 a.m. to 5 p.m., the commune of Boissières is organizing the « Fête du Zéro Déchet » (Zero Waste Festival) at the Pré communal

German :

Die Gemeinde Boissières organisiert am Sonntag, den 14. September, von 9.00 bis 17.00 Uhr auf der Gemeindewiese die « Fête du Zéro Déchet » (Fest des Null-Abfalls)

Italiano :

Domenica 14 settembre, dalle 9.00 alle 17.00, il comune di Boissières organizza una « Festa dei rifiuti zero » al Pré communal

Espanol :

El domingo 14 de septiembre, de 9.00 a 17.00 horas, el municipio de Boissières organiza un « Festival Residuos Cero » en el Pré communal

