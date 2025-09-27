Fête Écoresponsable Jardins de Vi(ll)e Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Fête Écoresponsable Jardins de Vi(ll)e Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange samedi 27 septembre 2025.

Fête Écoresponsable Jardins de Vi(ll)e

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27 2025-09-28

La fête écoresponsable revient pour une nouvelle édition avec un programme riche et varié !

Cette année, Jardins de Ville, Jardins de Vie met à l’honneur le réemploi et le recyclage des textiles. Face aux effets de la mode éphémère, qui génère chaque année une montagne de déchets et un lourd impact environnemental, la Métropole du Grand Nancy souhaite valoriser les solutions locales. Réparation, transformation, seconde main… les acteurs engagés du territoire partageront leur savoir-faire. Moment fort du week-end un défilé de mode mettant en lumière des pièces uniques issues du recyclage et de la seconde main.

Plus de 20 ans d’engagement pour l’écologie

Depuis 2004, Jardins de Ville, Jardins de Vie réunit, le temps d’un week-end, habitants, créateurs et passionnés autour de pratiques plus responsables, durables… et souvent économiques. Animations ludiques, démonstrations artistiques, marché artisanal et gourmand… Mais aussi des ateliers pratiques, des conseils pour réduire ses déchets, des initiatives locales inspirantes… Autant d’occasions de séduire toute la famille et de repartir avec des idées concrètes pour un quotidien plus vert.

Rendez-vous au Domaine de Montaigu pour profiter d’un week-end festif et créatif au cœur de la nature !Tout public

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

English :

The eco-responsible festival is back for another edition with a rich and varied program!

This year, Jardins de Ville, Jardins de Vie puts the spotlight on textile reuse and recycling. Faced with the effects of ephemeral fashion, which each year generates a mountain of waste and a heavy environmental impact, the Greater Nancy Metropolis is keen to promote local solutions. Repair, transformation, second-hand? the region’s committed players will be sharing their know-how. One of the highlights of the weekend will be a fashion show featuring unique pieces made from recycled and second-hand materials.

Over 20 years of commitment to ecology

Since 2004, Jardins de Ville, Jardins de Vie has been bringing together local residents, designers and enthusiasts for a weekend of more responsible, sustainable and often economical practices. Fun activities, artistic demonstrations, craft and gourmet markets… But also practical workshops, tips on how to reduce waste, inspiring local initiatives? So many opportunities to delight the whole family, and to leave with concrete ideas for a greener everyday life.

Join us at Domaine de Montaigu for a festive and creative weekend in the heart of nature!

German :

Das umweltbewusste Fest kehrt für eine neue Ausgabe mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm zurück!

Dieses Jahr stehen bei Jardins de Ville, Jardins de Vie die Wiederverwendung und das Recycling von Textilien im Mittelpunkt. Angesichts der Auswirkungen der kurzlebigen Mode, die jedes Jahr einen Berg von Abfällen und eine große Umweltbelastung verursacht, möchte die Metropolregion Grand Nancy lokale Lösungen aufwerten. Reparatur, Verarbeitung, Second Hand? die engagierten Akteure der Region werden ihr Know-how teilen. Ein Höhepunkt des Wochenendes: eine Modenschau, bei der einzigartige Stücke aus Recycling und Secondhand in Szene gesetzt werden.

Mehr als 20 Jahre Engagement für die Ökologie

Seit 2004 vereint Jardins de Ville, Jardins de Vie » (Stadtgärten, Lebensgärten) ein Wochenende lang Einwohner, Kreative und Enthusiasten, die sich für verantwortungsvollere, nachhaltigere und oft auch kostengünstigere Praktiken einsetzen. Spielerische Animationen, künstlerische Vorführungen, ein Kunsthandwerker- und Feinschmeckermarkt… Aber auch praktische Workshops, Tipps zur Abfallvermeidung, inspirierende lokale Initiativen? So viele Gelegenheiten, die ganze Familie zu begeistern und konkrete Ideen für einen grüneren Alltag mit nach Hause zu nehmen.

Kommen Sie in die Domaine de Montaigu und genießen Sie ein festliches und kreatives Wochenende im Herzen der Natur!

Italiano :

Il festival eco-responsabile torna per un’altra edizione con un programma ricco e variegato!

Quest’anno, Jardins de Ville, Jardins de Vie punta i riflettori sul riutilizzo e il riciclo dei tessuti. Di fronte agli effetti della moda effimera, che ogni anno genera una montagna di rifiuti e un forte impatto ambientale, la Grande Metropoli di Nancy vuole promuovere soluzioni locali. Riparazione, trasformazione, seconda mano? Gli attori locali impegnati condivideranno il loro know-how. Il clou del fine settimana sarà una sfilata di moda che presenterà capi unici realizzati con materiali riciclati e di seconda mano.

Oltre 20 anni di impegno per l’ambiente

Dal 2004, Jardins de Ville, Jardins de Vie riunisce residenti, designer e appassionati per un fine settimana all’insegna del giardinaggio più responsabile, sostenibile e spesso economico. Attività ludiche, dimostrazioni artistiche, un mercato artigianale e gastronomico… Ci saranno anche laboratori pratici, consigli su come ridurre i rifiuti e iniziative locali stimolanti Ci sono molte opportunità per tutta la famiglia di essere coinvolti e di trovare idee pratiche per una vita quotidiana più verde.

Venite al Domaine de Montaigu per un weekend di festa e creatività nel cuore della natura!

Espanol :

El festival eco-responsable vuelve una edición más con un programa rico y variado

Este año, Jardins de Ville, Jardins de Vie pone el acento en la reutilización y el reciclaje textil. Frente a los efectos de la moda efímera, que genera cada año una montaña de residuos y un fuerte impacto medioambiental, la Gran Metrópolis de Nancy quiere promover soluciones locales. Reparación, transformación, segunda mano… actores locales comprometidos compartirán sus conocimientos. El punto culminante del fin de semana será un desfile de moda en el que se mostrarán artículos únicos fabricados con materiales reciclados y de segunda mano.

Más de 20 años de compromiso con el medio ambiente

Desde 2004, Jardins de Ville, Jardins de Vie reúne a vecinos, diseñadores y aficionados en torno a un fin de semana de jardinería más responsable, sostenible y, a menudo, rentable. Actividades lúdicas, demostraciones artísticas, un mercado artesanal y gastronómico… También habrá talleres prácticos, consejos para reducir los residuos e iniciativas locales inspiradoras Toda la familia tendrá la oportunidad de participar y salir de allí con ideas prácticas para una vida cotidiana más ecológica.

Venga al Domaine de Montaigu y disfrute de un fin de semana festivo y creativo en plena naturaleza

L’événement Fête Écoresponsable Jardins de Vi(ll)e Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2025-09-20 par DESTINATION NANCY