Fête Eirago-Belge Eyragues

Fête Eirago-Belge Eyragues samedi 19 juillet 2025.

Fête Eirago-Belge

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

2025-07-19

Grande soirée et repas populaire sur la Place de la Libération.

Fête Eirago-Belge sur la Place de la Libération.



19h DJ Gérard animation.

Repas moules / frites à partir de 20h.

Orchestre Franck Oriat. .

Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00

English :

Great evening and popular meal on the Place de la Libération.

German :

Großer Abend und Volksessen auf dem Place de la Libération.

Italiano :

Grande serata e pasto popolare in Place de la Libération.

Espanol :

Gran velada y comida popular en la Place de la Libération.

