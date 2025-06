Fête en fanfare ! – Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d’Anjou 27 juin 2025 17:00

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-27 17:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

2025-06-27

Une fête locale pour venir à la rencontre des habitants de Saint-Sauveur-de-Landemont.

Le FARE vous convie à une fête pour célébrer le lien social, la rencontre entre les habitant.es de tout âge et la vie du lieu sous toutes ses facettes !

L’occasion de découvrir le lieu si vous ne le connaissez pas encore, de passer un moment joyeux et convivial, assurément !

Au programme, à partir de 17 h :

– FRIPERIE

– SÉRIGRAPHIE avec la présence de L’Encre d’Orée

– FLOCAGE AU CHOIX

– FOOD TRUCK avec Le Ti’Nomade

– BARREAU ASSOCIATIF

– JEUX EN BOIS

– ATELIER CRÉATIF

– SPECTACLE DE RUE à 21 H Professeur.e Là par la Compagnie Adventices .

Saint-Sauveur-de-Landemont LE FARE

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76 accueil@rivesdeloire.fr

English :

A local festival to meet the people of Saint-Sauveur-de-Landemont.

German :

Ein lokales Fest, um die Einwohner von Saint-Sauveur-de-Landemont kennen zu lernen.

Italiano :

Una festa locale per incontrare gli abitanti di Saint-Sauveur-de-Landemont.

Espanol :

Una fiesta local para conocer a los habitantes de Saint-Sauveur-de-Landemont.

