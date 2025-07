FETE ET FEU DARTIFICE AU BOUSQUET D’ORB Lunas

FETE ET FEU DARTIFICE AU BOUSQUET D’ORB Lunas vendredi 8 août 2025.

FETE ET FEU DARTIFICE AU BOUSQUET D’ORB

Stade Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

FEU D’ARTIFICE ET BAL AU BOUSQUET D’ORB

Vendredi 8 Aout

22h30 Feu d’artifice au stade

23h Bal du comité des fêtes

FEU D’ARTIFICE ET BAL AU BOUSQUET D’ORB

Vendredi 8 Aout

22h30 Feu d’artifice au stade

23h Bal du comité des fêtes .

Stade Lunas 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89

English :

FIREWORKS AND BALL AT LE BOUSQUET D’ORB

Friday August 8th

10:30pm Fireworks at the stadium

11pm Party Committee Ball

German :

FEUERWERK UND TANZ IN LE BOUSQUET D’ORB

Freitag, 8. August

22.30 Uhr Feuerwerk am Stadion

23 Uhr Ball des Festkomitees

Italiano :

FUOCHI D’ARTIFICIO E BALLI A LE BOUSQUET D’ORB

Venerdì 8 agosto

ore 22.30 Fuochi d’artificio allo stadio

ore 23.00 Ballo organizzato dal Comitato delle Feste

Espanol :

FUEGOS ARTIFICIALES Y BAILE EN LE BOUSQUET D’ORB

Viernes 8 de agosto

22.30 h Fuegos artificiales en el estadio

23.00 h Baile organizado por el Comité de Fiestas

L’événement FETE ET FEU DARTIFICE AU BOUSQUET D’ORB Lunas a été mis à jour le 2025-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB