Fête et feu de la Saint-Jean Toulenne mercredi 24 juin 2026.

Toulenne

Fête et feu de la Saint-Jean

Arboretum Toulenne Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans ce coin pittoresque en bordure de Garonne, au pied de l’église, l’Association Toulenne Patrimoine Histoire vous propose pour maintenir une heureuse tradition, une soirée de fête pour célébrer le retour de l’ÉTÉ.

En attendant l’embrasement du FEU DE LA SAINT JEAN à la tombée de la nuit, le chanteur guitariste ARTHUR, connu des Toulennais, assurera l’animation musicale, tandis que l’animation culinaire sera confiée au traiteur du Longin, Bernard FAUGAS. En complément, vous trouverez boissons et desserts. Quant à l’apéritif, il sera offert par l’Association.

Pour la restauration, réservez de préférence vos places ou tables.

Plaisir donc de se retrouver, de manger ensemble sur l’aire de pique-nique dans une ambiance joyeuse et détendue, avec au final l’embrasement du Feu, spectacle fascinant et magique accentué par les rondes ondulantes des danseurs joyeux. .

Arboretum Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 28 01 74 atph.toulenne@gmail.com

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English : Fête et feu de la Saint-Jean

L’événement Fête et feu de la Saint-Jean Toulenne a été mis à jour le 2026-06-10 par La Gironde du Sud