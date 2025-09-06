Fête et repas spectacle à Warhem Warhem

Place Henri Vandaele Warhem Nord

Tarif : – –

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-08

A partir de 19h le samedi, un repas spectacle avec le ventriloque Christian Gabriel & Freddy, en 1ère partie, suivi du concert des Tramp Experience (Tribute de Supertramp), concert 100% live. Uniquement sur réservation

Le dimanche dès 10h, une exposition de voitures anciennes avec le Rétro Club des Flandres et de nombreuses animations tout au long de la journée pour finir avec un feu d’artifice à 21h30.

Le lundi un concours de pétanque avec des jeux dans les cafés vous attendent pour un moment de détente en famille ou entre amis. .

Place Henri Vandaele Warhem 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 01 00

