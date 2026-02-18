Fête et Vide Grenier de Gros Moulin Amilly
Fête et Vide Grenier de Gros Moulin Amilly dimanche 8 mars 2026.
Rue du Gros Moulin Amilly Loiret
Début : 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Venez assister à la 41ème édition de cet évènement organiser chaque année par l’Association du Gros Moulin. Exposants pro et vide greniers particuliers, de quoi y trouver son bonheur.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Gros Moulin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 80 18 93 05
English :
Gros Moulin Fair and Flea Market
