Fête et Vide Grenier de Gros Moulin Amilly

Fête et Vide Grenier de Gros Moulin

Rue du Gros Moulin Amilly Loiret

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez assister à la 41ème édition de cet évènement organiser chaque année par l’Association du Gros Moulin. Exposants pro et vide greniers particuliers, de quoi y trouver son bonheur.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Gros Moulin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 80 18 93 05

English :

Gros Moulin Fair and Flea Market

