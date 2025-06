Fête et vide greniers L’Église-aux-Bois 27 juillet 2025 07:00

La mairie et les associations de l’Eglise-aux-Bois organisent la fête du village avec uu n vide-greniers, troc et vente de plante.

Vous pourrez également découvrir une exposition d’outils du menuisier et de photos sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui.

Atelier de maquillage, jeux pour enfants, animations, buvette, frites et grillades. .

L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 05 75 48

