Fête européenne des moulins au Domaine de la Chataignière Domaine de la Chataignière Périssac

Périssac

Fête européenne des moulins au Domaine de la Chataignière

Domaine de la Chataignière 1 Lieu-dit Grandes Terres Périssac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Samedi 16 Mai (14-18h)

Visites gratuite du moulin à vent et du musée vitivinicole

Dimanche 17 Mai (10h 18h)

Randonnée pédestre organisée par l’association 2P La Parole aux Périssacais 5Km départ à 9h 10Km départ à 10h

Plus d’information au 06 18 89 66 55.

10h00-12h30 14h00-17h Visites gratuite du moulin à vent et du musée vitivinicole

Restauration le midi avec une animation musicale La banda Txaranga Los Aliados

Atelier de dégustation Initiation à la dégustation de vins (durée 2h), plus d’information en bas de page *

Retrouvez sur les deux jours

Les animaux de la ferme de Bliat

Le stand du domaine (vins, jus de raisins, confitures, farines…)

Crêpes

Des jeux en bois pour petits et grands

Notre pain cuit dans notre four à bois !

Atelier de dégustation sur réservation. .

Domaine de la Chataignière 1 Lieu-dit Grandes Terres Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 89 66 55

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English :

L’événement Fête européenne des moulins au Domaine de la Chataignière Périssac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais