Fête Faites du cor Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Fête Faites du cor

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

FÊTE FAITES DU COR Avec les conservatoires de Saintes, La Rochelle, Niort, Bordeaux, Aunis Sud, de l’École de musique de Saujon, de Saint-André-de-Cubzac et de l’École des Arts de Haute-Saintonge.

English :

FÊTE FAITES DU COR With the conservatories of Saintes, La Rochelle, Niort, Bordeaux, Aunis Sud, the Saujon School of Music, Saint-André-de-Cubzac and the Haute-Saintonge School of the Arts.

German :

FEST FAITES DU COR : Mit den Konservatorien von Saintes, La Rochelle, Niort, Bordeaux, Aunis Sud, der Musikschule von Saujon, Saint-André-de-Cubzac und der Kunstschule von Haute-Saintonge.

Italiano :

FESTIVAL FAITES DU COR : con i conservatori di Saintes, La Rochelle, Niort, Bordeaux, Aunis Sud, la scuola di musica Saujon, Saint-André-de-Cubzac e la scuola d’arte Haute-Saintonge.

Espanol :

FESTIVAL FAITES DU COR : Con los conservatorios de Saintes, La Rochelle, Niort, Burdeos, Aunis Sud, la escuela de música de Saujon, Saint-André-de-Cubzac y la escuela de artes de Haute-Saintonge.

