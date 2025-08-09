Fête Familiale à Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye

Fête Familiale à Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye samedi 9 août 2025.

Parc Sainte Catherine Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Rendez-vous à Fontevraud-l’Abbaye pour une journée festive placée sous le signe du rire, du jeu et de la convivialité !

À partir de l’après-midi, petits et grands pourront profiter des grands jeux en bois proposés par Jokanim, pour un moment de divertissement en plein air.

De 16h30 à 18h30, un atelier cirque animé par Anne-Charlotte de Tangram permettra aux enfants (et aux adultes curieux !) de découvrir l’univers du cirque dans une ambiance ludique et créative.

Puis, à 20h30, place au spectacle avec « Aimé et Paulette », présenté par la compagnie Les Artisans Rêveurs un duo clownesque tendre et drôle à ne pas manquer !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 9 août 2025. .

Parc Sainte Catherine Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

English :

Join us at Fontevraud-l?Abbaye for a festive day of laughter, fun and conviviality!

German :

Wir treffen uns in Fontevraud-l?Abbaye für einen festlichen Tag im Zeichen des Lachens, des Spiels und der Geselligkeit!

Italiano :

Unitevi a noi a Fontevraud-l’Abbaye per una giornata di festa all’insegna di risate, giochi e divertimento!

Espanol :

Únase a nosotros en Fontevraud-l’Abbaye para una jornada festiva de risas, juegos y diversión

