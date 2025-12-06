Fete Foraine ● Noël 2025 Soorts-Hossegor

Fete Foraine ● Noël 2025

Parc Rosny Soorts-Hossegor

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

2025-12-06

Lancement des illuminations & musique en ville.

La fête foraine au Parc Rosny.

Du 6 décembre au 4 janvier (hors jours fériés).

Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .

Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Fete Foraine ● Noël 2025

Illuminations & music in town.

