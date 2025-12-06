Fete Foraine ● Noël 2025 Soorts-Hossegor
Fete Foraine ● Noël 2025
Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Lancement des illuminations & musique en ville.
La fête foraine au Parc Rosny.
Du 6 décembre au 4 janvier (hors jours fériés).
Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .
English : Fete Foraine ● Noël 2025
Illuminations & music in town.
L’événement Fete Foraine ● Noël 2025 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Hossegor