Fête foraine à Auzouville-sur-Ry Auzouville-sur-Ry
samedi 15 août 2026 · Auzouville-sur-Ry
Informations pratiques
Auzouville-sur-Ry
Fête foraine à Auzouville-sur-Ry
Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Venez vous amusez à la fête foraine sur la place d’Auzouville-sur-Ry du 15 au 16 Août !
Un défiler de 7 chars décoré par des bénévoles sur le thème des vacances aura lieu le 15 août au départ du Thil à 15h et arrivera vers 16h30 sur la place d’Auzouville-sur-Ry.
Les musiciens de Ry accompagneront le défilé.
Venez nombreux ! .
Auzouville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 25 10 56
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English : Fête foraine à Auzouville-sur-Ry
L’événement Fête foraine à Auzouville-sur-Ry Auzouville-sur-Ry a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin