Informations pratiques

Auzouville-sur-Ry

Fête foraine à Auzouville-sur-Ry

Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Venez vous amusez à la fête foraine sur la place d’Auzouville-sur-Ry du 15 au 16 Août !

Un défiler de 7 chars décoré par des bénévoles sur le thème des vacances aura lieu le 15 août au départ du Thil à 15h et arrivera vers 16h30 sur la place d’Auzouville-sur-Ry.

Les musiciens de Ry accompagneront le défilé.

Venez nombreux ! .

Auzouville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 25 10 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine à Auzouville-sur-Ry

L’événement Fête foraine à Auzouville-sur-Ry Auzouville-sur-Ry a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin